13 ноября 2022 16:03

Благотворительный фестиваль «Собаки, которые любят»

В Москве на на дизайн-заводе «Флакон» прошел благотворительный фестиваль «Собаки, которые любят». Более 45 собак и 20 кошек из приютов для животных смогли найти себе хозяев на фестивале-пристройстве. Тех, у кого уже есть хвостатый друг, на фестивале ждали консультации кинолога и диетолога, а также мастер-классы от ветеринаров. На благотворительном маркете фонда «Собаки, которые любят» можно было приобрести стильные и полезные сувениры, все средства с продажи которых пойдут на лечение бездомных животных.