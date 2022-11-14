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16 ноября 2022 2:21

Картинки дня: 16 ноября 2022 года, среда

REUTERS
REUTERS
Болельщики из Туниса ждут своей очереди сфотографироваться с главным трофеем предстоящего Чемпионата мира по футболу в Катаре.

Болельщики из Туниса ждут своей очереди сфотографироваться с главным трофеем предстоящего Чемпионата мира по футболу в Катаре.

Глава КНР Си Цзиньпин беседует с делегатами из Саудовской Аравии на саммите G20.

Глава КНР Си Цзиньпин беседует с делегатами из Саудовской Аравии на саммите G20.

Глава МИД РФ Сергей Лавров представил Россию на саммите Большой двадцатки в Бали, Индонезия.

Глава МИД РФ Сергей Лавров представил Россию на саммите Большой двадцатки в Бали, Индонезия.

В итальянском Турине проходят матчи группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.

В итальянском Турине проходят матчи группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ученые заявили, что население Земли официально превысило отметку в 8 миллиардов человек.

Ученые заявили, что население Земли официально превысило отметку в 8 миллиардов человек.

Уличная развязка в форме звезды в Омской области, Россия.

Уличная развязка в форме звезды в Омской области, Россия.

Похороны жертв теракта на стамбульской улице Истикляль в Турции.

Похороны жертв теракта на стамбульской улице Истикляль в Турции.

Миг товарищеской игры по регби между сборными Новой Зеландии и Шотландии.

Миг товарищеской игры по регби между сборными Новой Зеландии и Шотландии.