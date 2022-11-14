Картинки дня: 16 ноября 2022 года, среда

Болельщики из Туниса ждут своей очереди сфотографироваться с главным трофеем предстоящего Чемпионата мира по футболу в Катаре.
Глава КНР Си Цзиньпин беседует с делегатами из Саудовской Аравии на саммите G20.
Глава МИД РФ Сергей Лавров представил Россию на саммите Большой двадцатки в Бали, Индонезия.
В итальянском Турине проходят матчи группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Ученые заявили, что население Земли официально превысило отметку в 8 миллиардов человек.
Уличная развязка в форме звезды в Омской области, Россия.
Похороны жертв теракта на стамбульской улице Истикляль в Турции.
Миг товарищеской игры по регби между сборными Новой Зеландии и Шотландии.