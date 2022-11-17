Картинки дня: 17 ноября 2022 года, четверг

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин на пресс-конференции перед товарищеским матчем с командой Таджикистана.
Рождественские украшения в парке Кью Гарденс, Лондон.
В Греции отметили 49-ю годовщину афинского студенческого восстания против военной хунты.
Польские полицейские на месте падения противовоздушной ракеты ВСУ в городе Пшеводов.
Учения сил НАТО "Железное копье" в Латвии.
Американское космическое агентство НАСА впервые запустило сверхтяжёлую ракету-носитель SLS с космическим кораблем "Орион", на котором в будущем планируется отправить на Луну астронавтов.
Протест участника экологического движения "Последнее поколение" в Риме.
В Лондоне открыли статую писательницы Вирджинии Вульф.
Экс-президент США Дональд Трамп объявил о старте своей предвыборной кампании 2024 года.