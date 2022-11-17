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17 ноября 2022 2:41

Картинки дня: 17 ноября 2022 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин на пресс-конференции перед товарищеским матчем с командой Таджикистана.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин на пресс-конференции перед товарищеским матчем с командой Таджикистана.

Рождественские украшения в парке Кью Гарденс, Лондон.

Рождественские украшения в парке Кью Гарденс, Лондон.

В Греции отметили 49-ю годовщину афинского студенческого восстания против военной хунты.

В Греции отметили 49-ю годовщину афинского студенческого восстания против военной хунты.

Польские полицейские на месте падения противовоздушной ракеты ВСУ в городе Пшеводов.

Польские полицейские на месте падения противовоздушной ракеты ВСУ в городе Пшеводов.

Учения сил НАТО "Железное копье" в Латвии.

Учения сил НАТО "Железное копье" в Латвии.

Американское космическое агентство НАСА впервые запустило сверхтяжёлую ракету-носитель SLS с космическим кораблем "Орион", на котором в будущем планируется отправить на Луну астронавтов.

Американское космическое агентство НАСА впервые запустило сверхтяжёлую ракету-носитель SLS с космическим кораблем "Орион", на котором в будущем планируется отправить на Луну астронавтов.

Протест участника экологического движения "Последнее поколение" в Риме.

Протест участника экологического движения "Последнее поколение" в Риме.

В Лондоне открыли статую писательницы Вирджинии Вульф.

В Лондоне открыли статую писательницы Вирджинии Вульф.

Экс-президент США Дональд Трамп объявил о старте своей предвыборной кампании 2024 года.

Экс-президент США Дональд Трамп объявил о старте своей предвыборной кампании 2024 года.