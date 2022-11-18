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18 ноября 2022 2:43

Картинки дня: 18 ноября 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Футболисты сборной Франции пребывают в отличном настроении на тренировке к предстоящему чемпионату мира.

Футболисты сборной Франции пребывают в отличном настроении на тренировке к предстоящему чемпионату мира.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов перед началом переговоров в Баку.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов перед началом переговоров в Баку.

Болельщики из Мексики прибыли на мундиаль в Катар, чтобы поддержать свою национальную сборную.

Болельщики из Мексики прибыли на мундиаль в Катар, чтобы поддержать свою национальную сборную.

Президент Польши Анджей Дуда побывал на месте ЧП с украинской ракетой в городе Пшеводов.

Президент Польши Анджей Дуда побывал на месте ЧП с украинской ракетой в городе Пшеводов.

В Праге отметили 33-ю годовщину Бархатной революции.

В Праге отметили 33-ю годовщину Бархатной революции.

Россия, Турция и Украина при посредничестве ООН продлили 120 дней зерновую сделку.

Россия, Турция и Украина при посредничестве ООН продлили 120 дней зерновую сделку.

Яркое шоу на конкурсе красоты Мисс Венесуэла в Каракасе.

Яркое шоу на конкурсе красоты Мисс Венесуэла в Каракасе.

Самолет сборной Аргентины, одного из фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу, в аэропорту Дохи, Катар.

Самолет сборной Аргентины, одного из фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу, в аэропорту Дохи, Катар.

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл греку Стефаносу Циципасу во 2-м туре группового турнира и потерял шансы на выход в полуфинал итогового турнира АТР.

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл греку Стефаносу Циципасу во 2-м туре группового турнира и потерял шансы на выход в полуфинал итогового турнира АТР.