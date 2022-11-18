Картинки дня: 18 ноября 2022 года, пятница

Футболисты сборной Франции пребывают в отличном настроении на тренировке к предстоящему чемпионату мира.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов перед началом переговоров в Баку.
Болельщики из Мексики прибыли на мундиаль в Катар, чтобы поддержать свою национальную сборную.
Президент Польши Анджей Дуда побывал на месте ЧП с украинской ракетой в городе Пшеводов.
В Праге отметили 33-ю годовщину Бархатной революции.
Россия, Турция и Украина при посредничестве ООН продлили 120 дней зерновую сделку.
Яркое шоу на конкурсе красоты Мисс Венесуэла в Каракасе.
Самолет сборной Аргентины, одного из фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу, в аэропорту Дохи, Катар.
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл греку Стефаносу Циципасу во 2-м туре группового турнира и потерял шансы на выход в полуфинал итогового турнира АТР.