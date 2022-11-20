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20 ноября 2022 9:31

В Москве простились с первым чемпионом Олимпийских Игр в танцах на льду Александром Горшковым

Михаил ФРОЛОВ
Михаил ФРОЛОВ
В Москве простились с первым чемпионом Олимпийских Игр в танцах на льду Александром Горшковым

В Москве простились с первым чемпионом Олимпийских Игр в танцах на льду Александром Горшковым