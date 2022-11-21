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21 ноября 2022 5:51

Картинки дня: 21 ноября 2022 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Международный фестиваль воздухоплавания прошел в Мексике

Международный фестиваль воздухоплавания прошел в Мексике

Новак Джокович в шестой раз выиграл Итоговый турнир ATP в Турине

Новак Джокович в шестой раз выиграл Итоговый турнир ATP в Турине

Зима в Канаде

Зима в Канаде

Повседневная жизнь в Пекине во время пандемии COVID-19

Повседневная жизнь в Пекине во время пандемии COVID-19

Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2022 состоялась в Катаре

Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2022 состоялась в Катаре

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби "Формулы-1"

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби "Формулы-1"

Подведение предварительных итогов внеочередных президентских выборов в Казахстане

Подведение предварительных итогов внеочередных президентских выборов в Казахстане

Последствия авиаударов ВВС Турции по провинции Хасеке на северо-востоке Сирии

Последствия авиаударов ВВС Турции по провинции Хасеке на северо-востоке Сирии

Церемония вручения ежегодной премии Governors Awards 2022 состоялась в Лос-Анджелесе

Церемония вручения ежегодной премии Governors Awards 2022 состоялась в Лос-Анджелесе