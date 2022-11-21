Картинки дня: 21 ноября 2022 года, понедельник

Международный фестиваль воздухоплавания прошел в Мексике
Новак Джокович в шестой раз выиграл Итоговый турнир ATP в Турине
Зима в Канаде
Повседневная жизнь в Пекине во время пандемии COVID-19
Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2022 состоялась в Катаре
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби "Формулы-1"
Подведение предварительных итогов внеочередных президентских выборов в Казахстане
Последствия авиаударов ВВС Турции по провинции Хасеке на северо-востоке Сирии
Церемония вручения ежегодной премии Governors Awards 2022 состоялась в Лос-Анджелесе