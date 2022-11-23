Картинки дня: 23 ноября 2022 года, среда

Памятник Фиделю Кастро открыли в Москве
В Санкт-Петербурге прошел торжественный спуск на воду атомного ледокола "Якутия"
На Камчатке пробудился вулкан Шивелуч. По его склонам начали скатываться раскаленные потоки лавы. Их температура достигает тысячи градусов
На автобусных остановках в Иерусалиме произошли два взрыва, есть пострадавшие
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в индонезийской провинции Западная Ява
Власти Пекина закрыли торговые центры, парки и музеи из-за роста случаев заражений COVID-19
Строительство засечной черты на границе Белгородской области с Украиной
Центр Венеции снова ушел под воду
Данию накрыл снежный шторм