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23 ноября 2022 6:46

Картинки дня: 23 ноября 2022 года, среда

REUTERS
REUTERS
Памятник Фиделю Кастро открыли в Москве

Памятник Фиделю Кастро открыли в Москве

В Санкт-Петербурге прошел торжественный спуск на воду атомного ледокола "Якутия"

В Санкт-Петербурге прошел торжественный спуск на воду атомного ледокола "Якутия"

На Камчатке пробудился вулкан Шивелуч. По его склонам начали скатываться раскаленные потоки лавы. Их температура достигает тысячи градусов

На Камчатке пробудился вулкан Шивелуч. По его склонам начали скатываться раскаленные потоки лавы. Их температура достигает тысячи градусов

На автобусных остановках в Иерусалиме произошли два взрыва, есть пострадавшие

На автобусных остановках в Иерусалиме произошли два взрыва, есть пострадавшие

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в индонезийской провинции Западная Ява

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в индонезийской провинции Западная Ява

Власти Пекина закрыли торговые центры, парки и музеи из-за роста случаев заражений COVID-19

Власти Пекина закрыли торговые центры, парки и музеи из-за роста случаев заражений COVID-19

Строительство засечной черты на границе Белгородской области с Украиной

Строительство засечной черты на границе Белгородской области с Украиной

Центр Венеции снова ушел под воду

Центр Венеции снова ушел под воду

Данию накрыл снежный шторм

Данию накрыл снежный шторм