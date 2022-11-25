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25 ноября 2022 7:11

Картинки дня: 25 ноября 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Число жертв землетрясения магнитудой 5,6 в индонезийской провинции Западная Ява достигло 272

Число жертв землетрясения магнитудой 5,6 в индонезийской провинции Западная Ява достигло 272

Активисты Greenpeace вывесили баннеры на здании компании Amazon в Мюнхене, протестуя против "Черной пятницы"

Активисты Greenpeace вывесили баннеры на здании компании Amazon в Мюнхене, протестуя против "Черной пятницы"

Новогодний Мадрид

Новогодний Мадрид

Сборная Бразилии победила Сербию в матче первого тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре. Встреча проходила на стадионе «Лусаил» в Лусаиле и завершилась со счётом 2:0

Сборная Бразилии победила Сербию в матче первого тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре. Встреча проходила на стадионе «Лусаил» в Лусаиле и завершилась со счётом 2:0

В Нью-Йорке прошел ежегодный парад в честь Дня благодарения

В Нью-Йорке прошел ежегодный парад в честь Дня благодарения

Мощные ливни обрушились на западные провинции Саудовской Аравии и вызвали масштабные наводнения

Мощные ливни обрушились на западные провинции Саудовской Аравии и вызвали масштабные наводнения

Между Россией и Украиной состоялся очередной обмен пленными

Между Россией и Украиной состоялся очередной обмен пленными

В резиденции английского короля установили рождественскую ель

В резиденции английского короля установили рождественскую ель

В Китае зафиксировали рекордные 31 656 случаев заражения COVID-19 за последние сутки

В Китае зафиксировали рекордные 31 656 случаев заражения COVID-19 за последние сутки