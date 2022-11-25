Картинки дня: 25 ноября 2022 года, пятница

Число жертв землетрясения магнитудой 5,6 в индонезийской провинции Западная Ява достигло 272
Активисты Greenpeace вывесили баннеры на здании компании Amazon в Мюнхене, протестуя против "Черной пятницы"
Новогодний Мадрид
Сборная Бразилии победила Сербию в матче первого тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре. Встреча проходила на стадионе «Лусаил» в Лусаиле и завершилась со счётом 2:0
В Нью-Йорке прошел ежегодный парад в честь Дня благодарения
Мощные ливни обрушились на западные провинции Саудовской Аравии и вызвали масштабные наводнения
Между Россией и Украиной состоялся очередной обмен пленными
В резиденции английского короля установили рождественскую ель
В Китае зафиксировали рекордные 31 656 случаев заражения COVID-19 за последние сутки