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27 ноября 2022 5:57

В Москве начала работу выставка собак всех пород «Россия»

Крупнейшее кинологическое мероприятие, в котором принимают участие около 10 тысяч собак более 267 пород, популярных и редких в нашей стране
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Москве начала работу выставка собак всех пород «Россия»

В Москве начала работу выставка собак всех пород «Россия»