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27 ноября 2022 10:04

Картинки дня: 27 ноября 2022 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
У здания парламента в Лондоне началась установка Рождественской ели

У здания парламента в Лондоне началась установка Рождественской ели

Световые инсталляция в «Зачарованном лесу» в Сион-парке, Лондон

Световые инсталляция в «Зачарованном лесу» в Сион-парке, Лондон

Баржа плывет по Северному каналу в Рюяулькуре, Франция

Баржа плывет по Северному каналу в Рюяулькуре, Франция

Болельщик Аргентины поддерживает свою сборную над Мексикой в матче второго тура группы С на Чемпионате мира-2022 в Катаре

Болельщик Аргентины поддерживает свою сборную над Мексикой в матче второго тура группы С на Чемпионате мира-2022 в Катаре

Последствия схода оползня на итальянском курортном острове Искья, Италия

Последствия схода оползня на итальянском курортном острове Искья, Италия

Туристы на закате отдыхают в природном заповеднике на острове Гран-Канария, Испания

Туристы на закате отдыхают в природном заповеднике на острове Гран-Канария, Испания

Горбатый кит выбросился на берег на пляже Стрэнд в Западно-Капской провинции, Южная Африка

Горбатый кит выбросился на берег на пляже Стрэнд в Западно-Капской провинции, Южная Африка

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочкой принял участие в фотосессии с работниками военно-промышленного комплекса

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочкой принял участие в фотосессии с работниками военно-промышленного комплекса

Футбольные фанаты собираются на площади у памятника Революции в Мехико, чтобы посмотреть матч своей команды против Аргентины на ЧМ-2022

Футбольные фанаты собираются на площади у памятника Революции в Мехико, чтобы посмотреть матч своей команды против Аргентины на ЧМ-2022