Картинки дня: 27 ноября 2022 года, воскресенье

У здания парламента в Лондоне началась установка Рождественской ели
Световые инсталляция в «Зачарованном лесу» в Сион-парке, Лондон
Баржа плывет по Северному каналу в Рюяулькуре, Франция
Болельщик Аргентины поддерживает свою сборную над Мексикой в матче второго тура группы С на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Последствия схода оползня на итальянском курортном острове Искья, Италия
Туристы на закате отдыхают в природном заповеднике на острове Гран-Канария, Испания
Горбатый кит выбросился на берег на пляже Стрэнд в Западно-Капской провинции, Южная Африка
Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочкой принял участие в фотосессии с работниками военно-промышленного комплекса
Футбольные фанаты собираются на площади у памятника Революции в Мехико, чтобы посмотреть матч своей команды против Аргентины на ЧМ-2022