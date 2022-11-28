Картинки дня: 28 ноября 2022 года, понедельник

Поезд с призывниками готовится отправиться к месту несения военной службы, Омск.
Сборная Хорватии разгромила канадцев на чемпионате мира по футболу в Катаре.
В Брюсселе начались беспорядки после футбольного матча чемпионата мира "Бельгия - Марокко".
Боец ВСУ оставляет надписи на снарядам к американской гаубице М777, Запорожская область.
В Таиланде отметили религиозный праздник подношения обезьянам.
Японский болельщик убирает трибуны после матча национальной сборной на чемпионате мира по футболу.
Стенд с призывом вступать в добровольческий батальон на улицах Мелитополя, Запорожская область.
Нокдаун в матче Национальной хоккейной лиги "Даллас" - "Колорадо".
Российские бойцы на позициях в Запорожской области.