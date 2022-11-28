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28 ноября 2022 2:51

Картинки дня: 28 ноября 2022 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Поезд с призывниками готовится отправиться к месту несения военной службы, Омск.

Поезд с призывниками готовится отправиться к месту несения военной службы, Омск.

Сборная Хорватии разгромила канадцев на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Сборная Хорватии разгромила канадцев на чемпионате мира по футболу в Катаре.

В Брюсселе начались беспорядки после футбольного матча чемпионата мира "Бельгия - Марокко".

В Брюсселе начались беспорядки после футбольного матча чемпионата мира "Бельгия - Марокко".

Боец ВСУ оставляет надписи на снарядам к американской гаубице М777, Запорожская область.

Боец ВСУ оставляет надписи на снарядам к американской гаубице М777, Запорожская область.

В Таиланде отметили религиозный праздник подношения обезьянам.

В Таиланде отметили религиозный праздник подношения обезьянам.

Японский болельщик убирает трибуны после матча национальной сборной на чемпионате мира по футболу.

Японский болельщик убирает трибуны после матча национальной сборной на чемпионате мира по футболу.

Стенд с призывом вступать в добровольческий батальон на улицах Мелитополя, Запорожская область.

Стенд с призывом вступать в добровольческий батальон на улицах Мелитополя, Запорожская область.

Нокдаун в матче Национальной хоккейной лиги "Даллас" - "Колорадо".

Нокдаун в матче Национальной хоккейной лиги "Даллас" - "Колорадо".

Российские бойцы на позициях в Запорожской области.

Российские бойцы на позициях в Запорожской области.