Картинки дня: 29 ноября 2022 года, вторник

Жители итальянского острова Искья отчищают улицы от последствий мощного оползня, унесшего семь жизней.
Бразильская болельщица целует копию главного трофея мирового футбола во время игры чемпионата мира против команды Швейцарии.
Болельщик сборной Южной Кореи переживает поражение национальной сборной от команды Ганы на стадионе в Катаре.
В ДНР, согласно указу Дмитрия Пушилина, проводится демобилизация с военной службы студентов республики.
Президент России Владимир Путин провел в понедельник переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
На бутсы футболистов сборной Камеруна, вышедших на игру против команды Сербии, вместо сербского флага нанесли флаг России.
Сотрудники медслужбы, обеспечивающие карантинные мероприятия в одном из районов Пекина, проходят тестирование на ковид.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор жмет руки своим сторонникам на предвыборном мероприятии.
Паровоз Дедушки Мороза прибыл на вокзал Омска.