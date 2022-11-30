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30 ноября 2022 2:30

Картинки дня: 30 ноября 2022 года, среда

REUTERS
REUTERS
Камеры фотокорреспондентов следят за каждым движением Криштиану Роналду во время игры чемпионата мира.

Камеры фотокорреспондентов следят за каждым движением Криштиану Роналду во время игры чемпионата мира.

Победитель ежегодного конкурса красоты среди верблюдов в Катаре.

Победитель ежегодного конкурса красоты среди верблюдов в Катаре.

Склад с фрагментами ракет и снарядов, собранных саперами по следам боевых действий в Харьковской области.

Склад с фрагментами ракет и снарядов, собранных саперами по следам боевых действий в Харьковской области.

Президент России Владимир Путин посетил Х Всероссийский съезд судей в Москве.

Президент России Владимир Путин посетил Х Всероссийский съезд судей в Москве.

Ровно месяц назад случилась страшная давка во время празднования Хелоуина в Сеуле.

Ровно месяц назад случилась страшная давка во время празднования Хелоуина в Сеуле.

Палестинский юноша стреляет из ракетницы в сторону израильских солдат во время беспорядков в Хевроне.

Палестинский юноша стреляет из ракетницы в сторону израильских солдат во время беспорядков в Хевроне.

Певица Дуа Липа выступает в рамках своего мирового тура в Албании.

Певица Дуа Липа выступает в рамках своего мирового тура в Албании.

Болельщик сборной Португалии во время игры чемпионата мира в Катаре.

Болельщик сборной Португалии во время игры чемпионата мира в Катаре.