Картинки дня: 30 ноября 2022 года, среда

Камеры фотокорреспондентов следят за каждым движением Криштиану Роналду во время игры чемпионата мира.
Победитель ежегодного конкурса красоты среди верблюдов в Катаре.
Склад с фрагментами ракет и снарядов, собранных саперами по следам боевых действий в Харьковской области.
Президент России Владимир Путин посетил Х Всероссийский съезд судей в Москве.
Ровно месяц назад случилась страшная давка во время празднования Хелоуина в Сеуле.
Палестинский юноша стреляет из ракетницы в сторону израильских солдат во время беспорядков в Хевроне.
Певица Дуа Липа выступает в рамках своего мирового тура в Албании.
Болельщик сборной Португалии во время игры чемпионата мира в Катаре.