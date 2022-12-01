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30 ноября 2022 16:39

Картинки дня: 1 декабря 2022 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Сборная Дании лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира, проиграв австралийцам.

Сборная Дании лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира, проиграв австралийцам.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

В лондонском зоопарке м

В лондонском зоопарке м

Традиционная аудиенция папы римского Франциска в Ватикане завершилась выступлением труппы циркачей из Кении.

Традиционная аудиенция папы римского Франциска в Ватикане завершилась выступлением труппы циркачей из Кении.

Работник медицинской службы проверяет телефон в одном из районов Шанхая, который был "закрыт" на карантин коронавируса.

Работник медицинской службы проверяет телефон в одном из районов Шанхая, который был "закрыт" на карантин коронавируса.

После почти 40-летнего молчания на Гавайях пробудился Мауна-Лоа - крупнейший из действующих вулканов Земли.

После почти 40-летнего молчания на Гавайях пробудился Мауна-Лоа - крупнейший из действующих вулканов Земли.

Английские болельщики празднуют гол во время массового просмотра игры против Уэльса.

Английские болельщики празднуют гол во время массового просмотра игры против Уэльса.

Футболисты сборной Ирана переживают после поражения от команды США на чемпионате мира в Катаре.

Футболисты сборной Ирана переживают после поражения от команды США на чемпионате мира в Катаре.