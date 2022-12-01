Картинки дня: 1 декабря 2022 года, четверг

Юный болельщик сборной Туниса на трибунах чемпионата мира по футболу в Катаре.
Сборная Дании лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира, проиграв австралийцам.
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Бухаресте.
Обитателям лондонского зоопарка устроили рождественский сюрприз, разложив любимые лакомства в носочки.
Традиционная аудиенция папы римского Франциска в Ватикане завершилась выступлением труппы циркачей из Кении.
Работник медицинской службы проверяет телефон в одном из районов Шанхая, который был "закрыт" на карантин коронавируса.
После почти 40-летнего молчания на Гавайях пробудился Мауна-Лоа - крупнейший из действующих вулканов Земли.
Английские болельщики празднуют гол во время массового просмотра игры против Уэльса.
Футболисты сборной Ирана переживают после поражения от команды США на чемпионате мира в Катаре.