Картинки дня: 4 декабря 2022 года, воскресенье

Крупнейший вулкан Земли Мауна-Лоа внезапно начал извергаться спустя 40 лет сна
В Гамбурге прошел парад Санта-Клаусов
В Палестине установили рождественскую елку
США представили новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider
Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBC
В Буэнос-Айресе болельщики собрались на просмотр видеотрансляции матча Чемпионата Мира по футболу между Аргентиной и Австралией
НАТОвская техника разгружается в польском порту Гдыня
В украинском городе Гостомеле злоумышленники украли граффити Бэнкси. Изображение было создано уличным художником на фасаде одного из зданий
Китайское правительство приняло решение постепенно ослаблять ограничения, наложенные из-за пандемии коронавируса