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6 декабря 2022 6:15

Картинки дня: 6 декабря 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
В Лондоне прошла церемония вручения премии Fashion Awards 2022

В Лондоне прошла церемония вручения премии Fashion Awards 2022

Атмосфера в Загребе после победы сборной Хорватии по футболу в матче 1/8 финала ЧМ-2022 Япония-Хорватия

Атмосфера в Загребе после победы сборной Хорватии по футболу в матче 1/8 финала ЧМ-2022 Япония-Хорватия

Тигры в зоопарке Гамбурга получили рождественские подарки

Тигры в зоопарке Гамбурга получили рождественские подарки

Актриса Кэтрин Зета-Джонс на премьере сериала "Сокровище нации: На краю истории" в Лос-Анджелесе

Актриса Кэтрин Зета-Джонс на премьере сериала "Сокровище нации: На краю истории" в Лос-Анджелесе

На Гавайях извергается крупнейший в мире действующий вулкан Мауна-Лоа

На Гавайях извергается крупнейший в мире действующий вулкан Мауна-Лоа

Парк развлечений Legoland в датском Биллунде в преддверии Рождества

Парк развлечений Legoland в датском Биллунде в преддверии Рождества

ВСУ снова обстреляли жилые кварталы Донецка из «Града»

ВСУ снова обстреляли жилые кварталы Донецка из «Града»

На берегу Каспийского моря обнаружены туши мертвых тюлений в количестве 650-700 особей. Предполагаемые причины гибели на данный момент не установлены

На берегу Каспийского моря обнаружены туши мертвых тюлений в количестве 650-700 особей. Предполагаемые причины гибели на данный момент не установлены

Береговые ракетные комплексы «Бастион» Тихоокеанского флота России заступили на дежурство на острове Парамушир Курильской гряды

Береговые ракетные комплексы «Бастион» Тихоокеанского флота России заступили на дежурство на острове Парамушир Курильской гряды