Картинки дня: 6 декабря 2022 года, вторник

В Лондоне прошла церемония вручения премии Fashion Awards 2022
Атмосфера в Загребе после победы сборной Хорватии по футболу в матче 1/8 финала ЧМ-2022 Япония-Хорватия
Тигры в зоопарке Гамбурга получили рождественские подарки
Актриса Кэтрин Зета-Джонс на премьере сериала "Сокровище нации: На краю истории" в Лос-Анджелесе
На Гавайях извергается крупнейший в мире действующий вулкан Мауна-Лоа
Парк развлечений Legoland в датском Биллунде в преддверии Рождества
ВСУ снова обстреляли жилые кварталы Донецка из «Града»
На берегу Каспийского моря обнаружены туши мертвых тюлений в количестве 650-700 особей. Предполагаемые причины гибели на данный момент не установлены
Береговые ракетные комплексы «Бастион» Тихоокеанского флота России заступили на дежурство на острове Парамушир Курильской гряды