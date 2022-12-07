Картинки дня: 6 декабря 2022 года, вторник

В Салониках продолжаются столкновения из-за ранения полицейским 16-летнего цыгана
Тестирование на коронавирус COVID-19 в Пекине
Церемония вручения премии People's Choice Awards 2022 состоялась в Санта-Монике
Санта-Клаус Иерусалима Иса Касисси совершил прогулку по Старому городу
В Китае состоялись государственные похороны бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя
Суд в Буэнос-Айресе приговорил вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер к 6 годам тюремного заключения
На берегу Каспийского моря в Дагестане нашли уже 1700 мертвых тюленей
Празднование выхода сборной Марокко в 1/4 финала ЧМ по футболу 2022 продолжались всю ночь
Последствия обстрела Донецка