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7 декабря 2022 5:29

Картинки дня: 6 декабря 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
В Салониках продолжаются столкновения из-за ранения полицейским 16-летнего цыгана

В Салониках продолжаются столкновения из-за ранения полицейским 16-летнего цыгана

Тестирование на коронавирус COVID-19 в Пекине

Тестирование на коронавирус COVID-19 в Пекине

Церемония вручения премии People's Choice Awards 2022 состоялась в Санта-Монике

Церемония вручения премии People's Choice Awards 2022 состоялась в Санта-Монике

Санта-Клаус Иерусалима Иса Касисси совершил прогулку по Старому городу

Санта-Клаус Иерусалима Иса Касисси совершил прогулку по Старому городу

В Китае состоялись государственные похороны бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя

В Китае состоялись государственные похороны бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя

Суд в Буэнос-Айресе приговорил вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер к 6 годам тюремного заключения

Суд в Буэнос-Айресе приговорил вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер к 6 годам тюремного заключения

На берегу Каспийского моря в Дагестане нашли уже 1700 мертвых тюленей

На берегу Каспийского моря в Дагестане нашли уже 1700 мертвых тюленей

Празднование выхода сборной Марокко в 1/4 финала ЧМ по футболу 2022 продолжались всю ночь

Празднование выхода сборной Марокко в 1/4 финала ЧМ по футболу 2022 продолжались всю ночь

Последствия обстрела Донецка

Последствия обстрела Донецка