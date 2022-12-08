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8 декабря 2022 5:46

Картинки дня: 8 декабря 2022 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Состоялось последнее в 2022 году полнолуние

Состоялось последнее в 2022 году полнолуние

Фестиваль света проходит во француском Лионе

Фестиваль света проходит во француском Лионе

Около 155 человек пострадали при столкновении поездов в пригороде Барселоны

Около 155 человек пострадали при столкновении поездов в пригороде Барселоны

Сильный снегопад накрыл датскую столицу

Сильный снегопад накрыл датскую столицу

Экоактивисты облили краской фасад театра "Ла Скала" в Милане в преддверии открытия нового сезона

Экоактивисты облили краской фасад театра "Ла Скала" в Милане в преддверии открытия нового сезона

Международная оборонная выставка Vietnam Defence 2022 открылась в Ханое

Международная оборонная выставка Vietnam Defence 2022 открылась в Ханое

Власти Китая разрешили людям со слабыми симптомами коронавируса проходить карантин дома

Власти Китая разрешили людям со слабыми симптомами коронавируса проходить карантин дома

Президента Перу Педро Кастильо задержали после решения парламента о его импичменте

Президента Перу Педро Кастильо задержали после решения парламента о его импичменте

Актриса Шарлиз Терон на гала-вечере журнала Hollywood Reporter "Women in Entertainment" в Лос-Анджелесе

Актриса Шарлиз Терон на гала-вечере журнала Hollywood Reporter "Women in Entertainment" в Лос-Анджелесе