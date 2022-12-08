Картинки дня: 8 декабря 2022 года, четверг

Состоялось последнее в 2022 году полнолуние
Фестиваль света проходит во француском Лионе
Около 155 человек пострадали при столкновении поездов в пригороде Барселоны
Сильный снегопад накрыл датскую столицу
Экоактивисты облили краской фасад театра "Ла Скала" в Милане в преддверии открытия нового сезона
Международная оборонная выставка Vietnam Defence 2022 открылась в Ханое
Власти Китая разрешили людям со слабыми симптомами коронавируса проходить карантин дома
Президента Перу Педро Кастильо задержали после решения парламента о его импичменте
Актриса Шарлиз Терон на гала-вечере журнала Hollywood Reporter "Women in Entertainment" в Лос-Анджелесе