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9 декабря 2022 6:34

Картинки дня: 9 декабря 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
В Гватемале прошел обряд сожжения Дьявола

В Гватемале прошел обряд сожжения Дьявола

Акция протеста сторонников отстраненного от должности президента Перу Педро Кастильо в Лиме

Акция протеста сторонников отстраненного от должности президента Перу Педро Кастильо в Лиме

На Гавайях извергается крупнейший в мире действующий вулкан Мауна-Лоа

На Гавайях извергается крупнейший в мире действующий вулкан Мауна-Лоа

В Сан-Паулу открылось самое большое колесо обозрения в Латинской Америке

В Сан-Паулу открылось самое большое колесо обозрения в Латинской Америке

Владимир Путин в Кремлевском дворце вручил обладателям звания Героя России медали "Золотая звезда"

Владимир Путин в Кремлевском дворце вручил обладателям звания Героя России медали "Золотая звезда"

Фестиваль света проходит в Риме

Фестиваль света проходит в Риме

Показ коллекции Celine сезона осень-зима 2023 в Лос-Анджелесе

Показ коллекции Celine сезона осень-зима 2023 в Лос-Анджелесе

Самолет с Виктором Бутом на борту заходит на посадку в Москве

Самолет с Виктором Бутом на борту заходит на посадку в Москве

В Таиланде состоялся официальный запуск продаж Tesla

В Таиланде состоялся официальный запуск продаж Tesla