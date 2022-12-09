Картинки дня: 9 декабря 2022 года, пятница

В Гватемале прошел обряд сожжения Дьявола
Акция протеста сторонников отстраненного от должности президента Перу Педро Кастильо в Лиме
На Гавайях извергается крупнейший в мире действующий вулкан Мауна-Лоа
В Сан-Паулу открылось самое большое колесо обозрения в Латинской Америке
Владимир Путин в Кремлевском дворце вручил обладателям звания Героя России медали "Золотая звезда"
Фестиваль света проходит в Риме
Показ коллекции Celine сезона осень-зима 2023 в Лос-Анджелесе
Самолет с Виктором Бутом на борту заходит на посадку в Москве
В Таиланде состоялся официальный запуск продаж Tesla