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10 декабря 2022 13:50

Картинки дня: 10 декабря 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Аргентина вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре после победы над сборной Нидерландов в серии пенальти (2:2, 4:3)

Аргентина вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре после победы над сборной Нидерландов в серии пенальти (2:2, 4:3)

Лыжники в спортивном парке Paloheina в северной части Хельсинки, Финляндия

Лыжники в спортивном парке Paloheina в северной части Хельсинки, Финляндия

Забастовка сотрудников Королевской почты из-за оплаты и условий труда у здания парламента в Лондоне

Забастовка сотрудников Королевской почты из-за оплаты и условий труда у здания парламента в Лондоне

Реставрация дома-памятника Болгарской компартии (1981 год) на горе Бузлуджа

Реставрация дома-памятника Болгарской компартии (1981 год) на горе Бузлуджа

В Катаре пранкер Виталий Здоровецкий выбежал на поле во время матча Нидерланды - Аргентина

В Катаре пранкер Виталий Здоровецкий выбежал на поле во время матча Нидерланды - Аргентина

Ветрогенератор в коммуне Анню, Бельгия

Ветрогенератор в коммуне Анню, Бельгия

Выступление Ребекки Гиларди и Филиппо Амброзини во время Гран-при Италии по фигурному катанию в Турине

Выступление Ребекки Гиларди и Филиппо Амброзини во время Гран-при Италии по фигурному катанию в Турине

Филиппинские активисты делают куклы президента и вице-президента страны перед акцией, приуроченной ко Дню прав человека

Филиппинские активисты делают куклы президента и вице-президента страны перед акцией, приуроченной ко Дню прав человека

Пешеходы на эстакаде в финансовом районе Луцзяцзуй, Шанхай

Пешеходы на эстакаде в финансовом районе Луцзяцзуй, Шанхай