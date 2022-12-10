Картинки дня: 10 декабря 2022 года, суббота

Аргентина вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре после победы над сборной Нидерландов в серии пенальти (2:2, 4:3)
Лыжники в спортивном парке Paloheina в северной части Хельсинки, Финляндия
Забастовка сотрудников Королевской почты из-за оплаты и условий труда у здания парламента в Лондоне
Реставрация дома-памятника Болгарской компартии (1981 год) на горе Бузлуджа
В Катаре пранкер Виталий Здоровецкий выбежал на поле во время матча Нидерланды - Аргентина
Ветрогенератор в коммуне Анню, Бельгия
Выступление Ребекки Гиларди и Филиппо Амброзини во время Гран-при Италии по фигурному катанию в Турине
Филиппинские активисты делают куклы президента и вице-президента страны перед акцией, приуроченной ко Дню прав человека
Пешеходы на эстакаде в финансовом районе Луцзяцзуй, Шанхай