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11 декабря 2022 14:34

Картинки дня: 11 декабря 2022 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Исаак, сын вратаря испанской «Севильи» и сборной Марокко Ясина Буну, играет на после после матча с Португалией на ЧМ-2022 в Катаре

Исаак, сын вратаря испанской «Севильи» и сборной Марокко Ясина Буну, играет на после после матча с Португалией на ЧМ-2022 в Катаре

Рыбак на галечном пляже в Дандженессе, Великобритания

Рыбак на галечном пляже в Дандженессе, Великобритания

Общий вид на Лувр и колесо обозрения в саду Тюильри в Париже на фоне темных домов - местных жителей призывают экономить электроэнергию

Общий вид на Лувр и колесо обозрения в саду Тюильри в Париже на фоне темных домов - местных жителей призывают экономить электроэнергию

Лошадь пасется в степи у реки Или в Алматинской области, Казахстан

Лошадь пасется в степи у реки Или в Алматинской области, Казахстан

Колесо обозрения «Лондонский глаз» на фоне Луны

Колесо обозрения «Лондонский глаз» на фоне Луны

Сборная Англии проиграла Франции в 1/4 финала Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная Англии проиграла Франции в 1/4 финала Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре

Рождественская деревне JAV в Абудже, Нигерия

Рождественская деревне JAV в Абудже, Нигерия

Цапля пролетает над женщиной, когда она прогуливается у Гранд-канала в Ратангане, Ирландия

Цапля пролетает над женщиной, когда она прогуливается у Гранд-канала в Ратангане, Ирландия

Футбольные фанаты в Лондоне смотрят матч Англия - Франция на ЧМ-2022 в Катаре

Футбольные фанаты в Лондоне смотрят матч Англия - Франция на ЧМ-2022 в Катаре