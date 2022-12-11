Картинки дня: 11 декабря 2022 года, воскресенье

Исаак, сын вратаря испанской «Севильи» и сборной Марокко Ясина Буну, играет на после после матча с Португалией на ЧМ-2022 в Катаре
Рыбак на галечном пляже в Дандженессе, Великобритания
Общий вид на Лувр и колесо обозрения в саду Тюильри в Париже на фоне темных домов - местных жителей призывают экономить электроэнергию
Лошадь пасется в степи у реки Или в Алматинской области, Казахстан
Колесо обозрения «Лондонский глаз» на фоне Луны
Сборная Англии проиграла Франции в 1/4 финала Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре
Рождественская деревне JAV в Абудже, Нигерия
Цапля пролетает над женщиной, когда она прогуливается у Гранд-канала в Ратангане, Ирландия
Футбольные фанаты в Лондоне смотрят матч Англия - Франция на ЧМ-2022 в Катаре