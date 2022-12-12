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12 декабря 2022 3:21

Картинки дня: 12 декабря 2022 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Артист в костюме ангела приветствует пассажиров пражского трамвая.

Артист в костюме ангела приветствует пассажиров пражского трамвая.

Салют в честь установки рождественской елки в Иерусалиме.

Салют в честь установки рождественской елки в Иерусалиме.

Болельщик в костюме Гринча на матче Национальной футбольной лиги в Теннесси.

Болельщик в костюме Гринча на матче Национальной футбольной лиги в Теннесси.

Участник соревнований по плаванию на 25 метров в ледяной воде, Тюмень, Россия.

Участник соревнований по плаванию на 25 метров в ледяной воде, Тюмень, Россия.

Рождественская атмосфера на трибунах домашнего стадиона команды Бундеслиги "Шальке 04".

Рождественская атмосфера на трибунах домашнего стадиона команды Бундеслиги "Шальке 04".

В Париже прошел митинг противников проведения Олимпиады 2024 года.

В Париже прошел митинг противников проведения Олимпиады 2024 года.

Момент поединка по боксу среди женщин во время чемпионского боя в Англии.

Момент поединка по боксу среди женщин во время чемпионского боя в Англии.

Участники пророссийского пикета в центре Софии, Болгария.

Участники пророссийского пикета в центре Софии, Болгария.