Картинки дня: 12 декабря 2022 года, понедельник

Артист в костюме ангела приветствует пассажиров пражского трамвая.
Салют в честь установки рождественской елки в Иерусалиме.
Болельщик в костюме Гринча на матче Национальной футбольной лиги в Теннесси.
Участник соревнований по плаванию на 25 метров в ледяной воде, Тюмень, Россия.
Рождественская атмосфера на трибунах домашнего стадиона команды Бундеслиги "Шальке 04".
В Париже прошел митинг противников проведения Олимпиады 2024 года.
Момент поединка по боксу среди женщин во время чемпионского боя в Англии.
Участники пророссийского пикета в центре Софии, Болгария.