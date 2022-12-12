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12 декабря 2022 3:34

Прогулка по заснеженной Москве фотокорреспондента "КП" Михаила Фролова

Михаил ФРОЛОВ
Михаил ФРОЛОВ
Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ