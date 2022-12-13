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13 декабря 2022 3:05

Картинки дня: 13 декабря 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Игра в крикет в столице чемпионата мира по футболу городе Доха, Катар.

Игра в крикет в столице чемпионата мира по футболу городе Доха, Катар.

В Лондоне царит аномально холодная для начала декабря снежная зима.

В Лондоне царит аномально холодная для начала декабря снежная зима.

Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут был торжественно принят в партию ЛДПР.

Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут был торжественно принят в партию ЛДПР.

Ситуация в Косово продолжает оставаться напряженной, местные сербы блокируют автодороги, пытаясь остановить продвижение косовского спецназа.

Ситуация в Косово продолжает оставаться напряженной, местные сербы блокируют автодороги, пытаясь остановить продвижение косовского спецназа.

В подмосковной Балашихе загорелся крупный торговый центр «Стройпарк».

В подмосковной Балашихе загорелся крупный торговый центр «Стройпарк».

Караван из сотен нелегальных мигрантов у границы США и Мексики.

Караван из сотен нелегальных мигрантов у границы США и Мексики.

Космический корабль НАСА нового поколения успешно вернулся на Землю после почти 26-дневного полета к Луне и приводнился в Тихом океане.

Космический корабль НАСА нового поколения успешно вернулся на Землю после почти 26-дневного полета к Луне и приводнился в Тихом океане.

В результате артиллерийского обстрела со стороны афганских пограничников в Пакистане погибло 6 мирных жителей, еще 17 получили ранения.

В результате артиллерийского обстрела со стороны афганских пограничников в Пакистане погибло 6 мирных жителей, еще 17 получили ранения.