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14 декабря 2022 5:35

Картинки дня: 14 декабря 2022 года, среда

REUTERS
REUTERS
Ирбис (снежный леопард) смотрит в объектив камеры, установленной учеными в горах Кыргызстана.

Ирбис (снежный леопард) смотрит в объектив камеры, установленной учеными в горах Кыргызстана.

Баррикады из грузовиков на въезде в сербские города на севере Косово.

Баррикады из грузовиков на въезде в сербские города на севере Косово.

Президент России Владимир Путин запустил движение по новым участкам трассы Москва - Казань - Екатеринбург.

Президент России Владимир Путин запустил движение по новым участкам трассы Москва - Казань - Екатеринбург.

Столкновения в ЮАР, где накануне парламент отказался объявлять импичмент президенту Рамофосе.

Столкновения в ЮАР, где накануне парламент отказался объявлять импичмент президенту Рамофосе.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает перед участниками парижской конференции в поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает перед участниками парижской конференции в поддержку Украины.

В Беларуси по поручению президента Александра Лукашенко начали внезапную проверку боевой готовности Вооруженных сил республики.

В Беларуси по поручению президента Александра Лукашенко начали внезапную проверку боевой готовности Вооруженных сил республики.

Последствия сильного наводнения, вызванного проливными дождями на юге Португалии.

Последствия сильного наводнения, вызванного проливными дождями на юге Португалии.

Прототип китайского космического скафандра на выставке в Гонконге.

Прототип китайского космического скафандра на выставке в Гонконге.

Ученые изучают древнеегипетскую мумию в одном из музеев Каира.

Ученые изучают древнеегипетскую мумию в одном из музеев Каира.