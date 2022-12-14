Картинки дня: 14 декабря 2022 года, среда

Ирбис (снежный леопард) смотрит в объектив камеры, установленной учеными в горах Кыргызстана.
Баррикады из грузовиков на въезде в сербские города на севере Косово.
Президент России Владимир Путин запустил движение по новым участкам трассы Москва - Казань - Екатеринбург.
Столкновения в ЮАР, где накануне парламент отказался объявлять импичмент президенту Рамофосе.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает перед участниками парижской конференции в поддержку Украины.
В Беларуси по поручению президента Александра Лукашенко начали внезапную проверку боевой готовности Вооруженных сил республики.
Последствия сильного наводнения, вызванного проливными дождями на юге Португалии.
Прототип китайского космического скафандра на выставке в Гонконге.
Ученые изучают древнеегипетскую мумию в одном из музеев Каира.