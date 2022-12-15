Картинки дня: 15 декабря 2022 года, четверг

Сборная Франции обыграла марокканцев и стала второй финалисткой чемпионата мира по футболу.
СБУ провела обыски в Свято-Георгиевском кафедральном соборе канонической Украинской православной церкви во Львове.
В Великобритании продолжается масштабная забастовка железнодорожников, из-за которой обычно оживленные пути выглядят утром непривычно пустыми.
Немецкие полицейские задерживают экологов из движения "Последнее поколение", которые попытались перекрыть оживленную улицу в Мюнхене.
Палестинцы отметили круглую дату - 35-летие создания ХАМАС.
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Японского моря.
Фермеры работают на поле во время сильного смога над столицей Индии.
Бывший глава обанкротившейся биржи криптовалюты FTX Сэм Бэнкман-Фрид арестован на Багамах.