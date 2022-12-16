Картинки дня: 16 декабря 2022 года, пятница

Девочка скатывается с горки с искусственным снегом в одном из торговых центров Джакарты, Индонезия.
Новогоднее украшение Москвы во время сильного снегопада.
Пикет противников права на аборт у частной клиники в Мадриде.
Напряженная работа немецкой почтовой службы в канун рождественских праздников.
В Лондоне из-за энергетического кризиса публичные библиотеки переоборудовали некоторые помещения под "места для обогрева".
Снаряд системы залпового огня "Град" угодил в помещение одной из больниц Донецка.
Похороны 16-летнего цыгана, погибшего от пули полицейского в пригороде греческих Салоников.
Прибившаяся к берегам Франции надувная лодка нелегальных мигрантов, пытавшихся достичь Великобритании в районе пролива Ла-Манш.