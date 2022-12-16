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16 декабря 2022 3:08

Картинки дня: 16 декабря 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Девочка скатывается с горки с искусственным снегом в одном из торговых центров Джакарты, Индонезия.

Девочка скатывается с горки с искусственным снегом в одном из торговых центров Джакарты, Индонезия.

Новогоднее украшение Москвы во время сильного снегопада.

Новогоднее украшение Москвы во время сильного снегопада.

Пикет противников права на аборт у частной клиники в Мадриде.

Пикет противников права на аборт у частной клиники в Мадриде.

Напряженная работа немецкой почтовой службы в канун рождественских праздников.

Напряженная работа немецкой почтовой службы в канун рождественских праздников.

В Лондоне из-за энергетического кризиса публичные библиотеки переоборудовали некоторые помещения под "места для обогрева".

В Лондоне из-за энергетического кризиса публичные библиотеки переоборудовали некоторые помещения под "места для обогрева".

Снаряд системы залпового огня "Град" угодил в помещение одной из больниц Донецка.

Снаряд системы залпового огня "Град" угодил в помещение одной из больниц Донецка.

Похороны 16-летнего цыгана, погибшего от пули полицейского в пригороде греческих Салоников.

Похороны 16-летнего цыгана, погибшего от пули полицейского в пригороде греческих Салоников.

Прибившаяся к берегам Франции надувная лодка нелегальных мигрантов, пытавшихся достичь Великобритании в районе пролива Ла-Манш.

Прибившаяся к берегам Франции надувная лодка нелегальных мигрантов, пытавшихся достичь Великобритании в районе пролива Ла-Манш.