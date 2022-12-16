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16 декабря 2022 17:16

На ГУМ-катке прошел традиционный хоккейный матч между командами МЧС России и Белоруссии

Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На ГУМ-катке прошел традиционный хоккейный матч между командами МЧС России и Белоруссии

На ГУМ-катке прошел традиционный хоккейный матч между командами МЧС России и Белоруссии