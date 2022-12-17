Картинки дня: 17 декабря 2022 года, суббота

Гроза над албанской столицей Тираной
Изображение Лионеля Месси появилось на одном из домов в Аргентине
Штормовой ветер в Нью-Йорке
Общенациональная демонстрация профсоюзов в Брюсселе
Предновогодняя Москва
На Мальте продолжается пляжный сезон
КНДР испытала твердотопливный двигатель для стратегического вооружения нового типа. На фото: лидер КНДР Ким Чен Ын во время испытаний
Огромный 16-метровый аквариум лопнул в берлинском отеле Dom Aquaree
Из-за непогоды в США отменено около тысячи рейсов, закрыто множество федеральных трасс