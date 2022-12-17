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17 декабря 2022 5:27

Картинки дня: 17 декабря 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Гроза над албанской столицей Тираной

Гроза над албанской столицей Тираной

Изображение Лионеля Месси появилось на одном из домов в Аргентине

Изображение Лионеля Месси появилось на одном из домов в Аргентине

Штормовой ветер в Нью-Йорке

Штормовой ветер в Нью-Йорке

Общенациональная демонстрация профсоюзов в Брюсселе

Общенациональная демонстрация профсоюзов в Брюсселе

Предновогодняя Москва

Предновогодняя Москва

На Мальте продолжается пляжный сезон

На Мальте продолжается пляжный сезон

КНДР испытала твердотопливный двигатель для стратегического вооружения нового типа. На фото: лидер КНДР Ким Чен Ын во время испытаний

КНДР испытала твердотопливный двигатель для стратегического вооружения нового типа. На фото: лидер КНДР Ким Чен Ын во время испытаний

Огромный 16-метровый аквариум лопнул в берлинском отеле Dom Aquaree

Огромный 16-метровый аквариум лопнул в берлинском отеле Dom Aquaree

Из-за непогоды в США отменено около тысячи рейсов, закрыто множество федеральных трасс

Из-за непогоды в США отменено около тысячи рейсов, закрыто множество федеральных трасс