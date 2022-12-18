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18 декабря 2022 7:01

Картинки дня: 18 декабря 2022 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Морозная и снежная погода установилась на северо-востоке США

Морозная и снежная погода установилась на северо-востоке США

Мотопробег Санта-Клаусов состоялся в Токио

Мотопробег Санта-Клаусов состоялся в Токио

Сборная Хорватии завоевала бронзу чемпионата мира по футболу, обыграв национальную команду Марокко – 2:1. Хорваты взяли медали на втором чемпионате мира подряд и в третий раз в истории

Сборная Хорватии завоевала бронзу чемпионата мира по футболу, обыграв национальную команду Марокко – 2:1. Хорваты взяли медали на втором чемпионате мира подряд и в третий раз в истории

Пляжный сезон в Греции еще не закончился

Пляжный сезон в Греции еще не закончился

Показ Qatar Fashion United в рамках ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Показ Qatar Fashion United в рамках ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Акция в поддержку сборной Аргентины прошла в родном городе Месси Росарио накануне финального матча чемпионата мира по футболу

Акция в поддержку сборной Аргентины прошла в родном городе Месси Росарио накануне финального матча чемпионата мира по футболу

Число жертв оползня в малайзийском штате Селангор увеличилось до 20

Число жертв оползня в малайзийском штате Селангор увеличилось до 20

Андрей Рублев вышел в финал выставочного турнира в Абу-Даби

Андрей Рублев вышел в финал выставочного турнира в Абу-Даби

КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря