Картинки дня: 18 декабря 2022 года, воскресенье

Морозная и снежная погода установилась на северо-востоке США
Мотопробег Санта-Клаусов состоялся в Токио
Сборная Хорватии завоевала бронзу чемпионата мира по футболу, обыграв национальную команду Марокко – 2:1. Хорваты взяли медали на втором чемпионате мира подряд и в третий раз в истории
Пляжный сезон в Греции еще не закончился
Показ Qatar Fashion United в рамках ЧМ-2022 по футболу в Катаре
Акция в поддержку сборной Аргентины прошла в родном городе Месси Росарио накануне финального матча чемпионата мира по футболу
Число жертв оползня в малайзийском штате Селангор увеличилось до 20
Андрей Рублев вышел в финал выставочного турнира в Абу-Даби
КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря