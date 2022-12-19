Картинки дня: 19 декабря 2022 года, понедельник

Сборная команда Аргентины стала чемпионом мира по футболу, обыграв в серии пенальти французов.
Лидер французской сборной Килиан Мбаппе после проигранного финала чемпионата мира по футболу.
На Москву обрушился рекордный снегопад.
В Ливане простились с ирландским бойцом миротворческого контингента ООН, погибшего три дня назад во время перестрелки с неизвестными преступниками.
Празднования Хануки в центре Берлина, Германия.
На стенде образцов российской армейской экипировки на ВДНХ в Москве.
Папа римский Франциск подыгрывает уличному артисту во время аудиенции в Ватикане.
Житель Южной Кореи наблюдает за новостями об испытании КНДР новой баллистической ракеты.
Россиянин Андрей Рублев проиграл Стефаносу Циципасу в финале выставочного турнира в Абу-Даби.