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19 декабря 2022 2:31

Картинки дня: 19 декабря 2022 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Сборная команда Аргентины стала чемпионом мира по футболу, обыграв в серии пенальти французов.

Сборная команда Аргентины стала чемпионом мира по футболу, обыграв в серии пенальти французов.

Лидер французской сборной Килиан Мбаппе после проигранного финала чемпионата мира по футболу.

Лидер французской сборной Килиан Мбаппе после проигранного финала чемпионата мира по футболу.

На Москву обрушился рекордный снегопад.

На Москву обрушился рекордный снегопад.

В Ливане простились с ирландским бойцом миротворческого контингента ООН, погибшего три дня назад во время перестрелки с неизвестными преступниками.

В Ливане простились с ирландским бойцом миротворческого контингента ООН, погибшего три дня назад во время перестрелки с неизвестными преступниками.

Празднования Хануки в центре Берлина, Германия.

Празднования Хануки в центре Берлина, Германия.

На стенде образцов российской армейской экипировки на ВДНХ в Москве.

На стенде образцов российской армейской экипировки на ВДНХ в Москве.

Папа римский Франциск подыгрывает уличному артисту во время аудиенции в Ватикане.

Папа римский Франциск подыгрывает уличному артисту во время аудиенции в Ватикане.

Житель Южной Кореи наблюдает за новостями об испытании КНДР новой баллистической ракеты.

Житель Южной Кореи наблюдает за новостями об испытании КНДР новой баллистической ракеты.

Россиянин Андрей Рублев проиграл Стефаносу Циципасу в финале выставочного турнира в Абу-Даби.

Россиянин Андрей Рублев проиграл Стефаносу Циципасу в финале выставочного турнира в Абу-Даби.