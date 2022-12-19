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Спецоперация на Украине
Коронавирус
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В мире
Звезды
Здоровье
Наши права
Наука
Спорт
Самобранка
Колумнисты
Происшествия
Национальные проекты России
Выбор экспертов
Доктор
Финансы
Семья
Женские секреты
Путеводитель
Промокоды
Сериалы
Спецпроекты
Дефицит железа
Туризм
Пресс-центр
Недвижимость
Телевизор
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19 декабря 2022 2:31
В выходные на столицу обрушился рекордный снегопад
Михаил ФРОЛОВ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Фото: Михаил ФРОЛОВ