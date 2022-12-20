Картинки дня: 20 декабря 2022 года, вторник

Праздничный прием по случаю Хануки прошел в Белом доме
Победитель чемпионата мира по футболу сборная Аргентины вернулась в Буэнос-Айрес
Север Японии в снежном плену
Предновогодняя Москва
Папа Римский Франциск отметил свое 86-летие
Дайвер в костюме Санта-Клауса в океанариуме города Сеула
Не менее пяти человек погибли в результате стрельбы в кондоминиуме в пригороде Торонто
Впервые за три года состоялся рабочий визит президента России Владимира Путина в Белоруссию
КНДР провела испытания в рамках разработки своего первого разведывательного спутника