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20 декабря 2022 7:12

Картинки дня: 20 декабря 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Праздничный прием по случаю Хануки прошел в Белом доме

Праздничный прием по случаю Хануки прошел в Белом доме

Победитель чемпионата мира по футболу сборная Аргентины вернулась в Буэнос-Айрес

Победитель чемпионата мира по футболу сборная Аргентины вернулась в Буэнос-Айрес

Север Японии в снежном плену

Север Японии в снежном плену

Предновогодняя Москва

Предновогодняя Москва

Папа Римский Франциск отметил свое 86-летие

Папа Римский Франциск отметил свое 86-летие

Дайвер в костюме Санта-Клауса в океанариуме города Сеула

Дайвер в костюме Санта-Клауса в океанариуме города Сеула

Не менее пяти человек погибли в результате стрельбы в кондоминиуме в пригороде Торонто

Не менее пяти человек погибли в результате стрельбы в кондоминиуме в пригороде Торонто

Впервые за три года состоялся рабочий визит президента России Владимира Путина в Белоруссию

Впервые за три года состоялся рабочий визит президента России Владимира Путина в Белоруссию

КНДР провела испытания в рамках разработки своего первого разведывательного спутника

КНДР провела испытания в рамках разработки своего первого разведывательного спутника