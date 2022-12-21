Картинки дня: 21 декабря 2022 года, среда

На Таймс-сквер в Нью-Йорке установили новогодние цифры "2023"
Совместные учения ВВС США и Южной Кореи проходят в Кунсане
Предновогодняя Москва
Заместитель председателя Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сегодня прибыл в Пекин на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином
Спасатели продолжают вести поиски моряков с затонувшего во время шторма корвета «Сукхотай» Военно-Морских Сил Таиланда
Аргентинцы встретили сборную по футболу в Буэнос-Айресе
Не менее двух человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,4 в Калифорнии
Владимир Путин вручил высшие государственные награды в Кремле
Последствия обстрела Донецка