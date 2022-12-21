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21 декабря 2022 5:31

Картинки дня: 21 декабря 2022 года, среда

REUTERS
REUTERS
На Таймс-сквер в Нью-Йорке установили новогодние цифры "2023"

На Таймс-сквер в Нью-Йорке установили новогодние цифры "2023"

Совместные учения ВВС США и Южной Кореи проходят в Кунсане

Совместные учения ВВС США и Южной Кореи проходят в Кунсане

Предновогодняя Москва

Предновогодняя Москва

Заместитель председателя Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сегодня прибыл в Пекин на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином

Заместитель председателя Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сегодня прибыл в Пекин на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином

Спасатели продолжают вести поиски моряков с затонувшего во время шторма корвета «Сукхотай» Военно-Морских Сил Таиланда

Спасатели продолжают вести поиски моряков с затонувшего во время шторма корвета «Сукхотай» Военно-Морских Сил Таиланда

Аргентинцы встретили сборную по футболу в Буэнос-Айресе

Аргентинцы встретили сборную по футболу в Буэнос-Айресе

Не менее двух человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,4 в Калифорнии

Не менее двух человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,4 в Калифорнии

Владимир Путин вручил высшие государственные награды в Кремле

Владимир Путин вручил высшие государственные награды в Кремле

Последствия обстрела Донецка

Последствия обстрела Донецка