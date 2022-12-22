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22 декабря 2022 6:39

Картинки дня: 22 декабря 2022 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Обитателям зоопарка в Гватемале приготовили рождественские подарки

Обитателям зоопарка в Гватемале приготовили рождественские подарки

Пожар на бензохранилище произошел в Колумбии

Пожар на бензохранилище произошел в Колумбии

24-часовая забастовка сотрудников скорой помощи прошла в Великобритании

24-часовая забастовка сотрудников скорой помощи прошла в Великобритании

Более 70 тысяч человек эвакуированы из-за наводнения в Малайзии

Более 70 тысяч человек эвакуированы из-за наводнения в Малайзии

Рождественская "русалка" в океанариуме филиппинской столицы Манилы

Рождественская "русалка" в океанариуме филиппинской столицы Манилы

Китай ослабляет карантинные ограничения по COVID-19 для иностранных туристов

Китай ослабляет карантинные ограничения по COVID-19 для иностранных туристов

Ежегодный розыгрыш национальной рождественской лотереи El Gordo в Испании

Ежегодный розыгрыш национальной рождественской лотереи El Gordo в Испании

Расширенное заседание коллегии Минобороны России прошло в Москве

Расширенное заседание коллегии Минобороны России прошло в Москве

Экоактивисты спилили верхушку рождественской ели у Бранденбургских ворот в Берлине

Экоактивисты спилили верхушку рождественской ели у Бранденбургских ворот в Берлине