Картинки дня: 22 декабря 2022 года, четверг

Обитателям зоопарка в Гватемале приготовили рождественские подарки
Пожар на бензохранилище произошел в Колумбии
24-часовая забастовка сотрудников скорой помощи прошла в Великобритании
Более 70 тысяч человек эвакуированы из-за наводнения в Малайзии
Рождественская "русалка" в океанариуме филиппинской столицы Манилы
Китай ослабляет карантинные ограничения по COVID-19 для иностранных туристов
Ежегодный розыгрыш национальной рождественской лотереи El Gordo в Испании
Расширенное заседание коллегии Минобороны России прошло в Москве
Экоактивисты спилили верхушку рождественской ели у Бранденбургских ворот в Берлине