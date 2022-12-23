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23 декабря 2022 6:52

Картинки дня: 23 декабря 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Санта-Клаус Иерусалима Иса Касисси совершает поездки на верблюде по Старому городу

Санта-Клаус Иерусалима Иса Касисси совершает поездки на верблюде по Старому городу

Президент России Владимир Путин снимает с новогодней елки игрушку в рамках проведения Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" в ЦВЗ "Манеж"

Президент России Владимир Путин снимает с новогодней елки игрушку в рамках проведения Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" в ЦВЗ "Манеж"

Восемь человек погибли и 45 пострадали в результате снегопада, который продолжается в Японии с 17 декабря

Восемь человек погибли и 45 пострадали в результате снегопада, который продолжается в Японии с 17 декабря

Лесные пожары бушуют в Чили

Лесные пожары бушуют в Чили

В Канаде отменили более тысячи рейсов из-за плохой погоды

В Канаде отменили более тысячи рейсов из-за плохой погоды

Рождественский Бангкок

Рождественский Бангкок

Встреча рассвета после самой длинной ночи в году в Стоунхендже

Встреча рассвета после самой длинной ночи в году в Стоунхендже

В Индии вновь ввели масочный режим

В Индии вновь ввели масочный режим

Почетному императору Японии Акихито исполнилось 89 лет

Почетному императору Японии Акихито исполнилось 89 лет