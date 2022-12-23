Картинки дня: 23 декабря 2022 года, пятница

Санта-Клаус Иерусалима Иса Касисси совершает поездки на верблюде по Старому городу
Президент России Владимир Путин снимает с новогодней елки игрушку в рамках проведения Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" в ЦВЗ "Манеж"
Восемь человек погибли и 45 пострадали в результате снегопада, который продолжается в Японии с 17 декабря
Лесные пожары бушуют в Чили
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Встреча рассвета после самой длинной ночи в году в Стоунхендже
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