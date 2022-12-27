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24 декабря 2022 9:49

Новогоднее научное шоу «Элементарная елка» на «Робостанции» ВДНХ

Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Новогоднее научное шоу «Элементарная елка» на «Робостанции» ВДНХ

Новогоднее научное шоу «Элементарная елка» на «Робостанции» ВДНХ