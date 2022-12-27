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24 декабря 2022 11:38

Картинки дня: 24 декабря 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Празднование приближающегося Рождества в океанариуме Sea Life Bangkok Ocean World в Бангкоке, Таиланд

Празднование приближающегося Рождества в океанариуме Sea Life Bangkok Ocean World в Бангкоке, Таиланд

Участники традиционного заплыва во время пляжного карнавала Isambo на озере Виктория в Кении

Участники традиционного заплыва во время пляжного карнавала Isambo на озере Виктория в Кении

1/8 Кубка лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:2

1/8 Кубка лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:2

Здание театра в Мариуполе

Здание театра в Мариуполе

Хористы собора Святого Павла в Лондоне

Хористы собора Святого Павла в Лондоне

Лагерь мигрантов недалеко от границы США и Мексики

Лагерь мигрантов недалеко от границы США и Мексики

Пара в ободках с оленьими рожками делает селфи на закате в Токио

Пара в ободках с оленьими рожками делает селфи на закате в Токио

Влюбленные в инфекционном отделении шанхайской больницы

Влюбленные в инфекционном отделении шанхайской больницы

Курды устроили беспорядки в Париже

Курды устроили беспорядки в Париже