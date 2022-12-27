Картинки дня: 24 декабря 2022 года, суббота

Празднование приближающегося Рождества в океанариуме Sea Life Bangkok Ocean World в Бангкоке, Таиланд
Участники традиционного заплыва во время пляжного карнавала Isambo на озере Виктория в Кении
1/8 Кубка лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:2
Здание театра в Мариуполе
Хористы собора Святого Павла в Лондоне
Лагерь мигрантов недалеко от границы США и Мексики
Пара в ободках с оленьими рожками делает селфи на закате в Токио
Влюбленные в инфекционном отделении шанхайской больницы
Курды устроили беспорядки в Париже