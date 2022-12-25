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Коронавирус
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Звезды
Здоровье
Наши права
Наука
Спорт
Самобранка
Колумнисты
Происшествия
Национальные проекты России
Выбор экспертов
Доктор
Финансы
Семья
Женские секреты
Путеводитель
Промокоды
Сериалы
Спецпроекты
Дефицит железа
Туризм
Пресс-центр
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25 декабря 2022 17:52
Премьера новогоднего ледового представления Татьяны Навки «История любви Шахерезады»
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Премьера новогоднего ледового представления Татьяны Навки «История любви Шахерезады»
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