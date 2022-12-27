Картинки дня: 26 декабря 2022 года, понедельник

Болельщики ждут начала матча Национальной лиги американского футбола в заснеженном Кливленде.
Рождественское богослужение на юго-востоке Турции.
Полицейские водолазы обыскали один из каналов в Берлине в поисках доказательств, связанных с похищением в 2019 году драгоценностей из дрезденского музея.
На юге Италии местные жители могут позволить себе отметить Рождество в море.
Участник рождественского богослужения в главном храме Софии, Болгария.
Посетительница рождественской мессы в одной из церквей Кении.
Мощный снегопад вкупе с холодной погодой в канадском Онтарио.
Король Великобритании Карл III впервые выступил с рождественским обращением к подданным.