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26 декабря 2022 2:19

Картинки дня: 26 декабря 2022 года, понедельник

Болельщики ждут начала матча Национальной лиги американского футбола в заснеженном Кливленде.

Болельщики ждут начала матча Национальной лиги американского футбола в заснеженном Кливленде.

Рождественское богослужение на юго-востоке Турции.

Рождественское богослужение на юго-востоке Турции.

Полицейские водолазы обыскали один из каналов в Берлине в поисках доказательств, связанных с похищением в 2019 году драгоценностей из дрезденского музея.

Полицейские водолазы обыскали один из каналов в Берлине в поисках доказательств, связанных с похищением в 2019 году драгоценностей из дрезденского музея.

На юге Италии местные жители могут позволить себе отметить Рождество в море.

На юге Италии местные жители могут позволить себе отметить Рождество в море.

Участник рождественского богослужения в главном храме Софии, Болгария.

Участник рождественского богослужения в главном храме Софии, Болгария.

Посетительница рождественской мессы в одной из церквей Кении.

Посетительница рождественской мессы в одной из церквей Кении.

Мощный снегопад вкупе с холодной погодой в канадском Онтарио.

Мощный снегопад вкупе с холодной погодой в канадском Онтарио.

Король Великобритании Карл III впервые выступил с рождественским обращением к подданным.

Король Великобритании Карл III впервые выступил с рождественским обращением к подданным.