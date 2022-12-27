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25 декабря 2022 17:52

Картинки дня: 25 декабря 2022 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Мужчина в костюме Санты катается на водных лыжах на реке Потомак, штат Вирджиния, США

Мужчина в костюме Санты катается на водных лыжах на реке Потомак, штат Вирджиния, США

Лебеди-кликуны на замерзшем озере Сорбулак в Алматинской области, Казахстан

Лебеди-кликуны на замерзшем озере Сорбулак в Алматинской области, Казахстан

Празднование Рождества участниками католического апостольского движения Легион Марии в округе Сиайя, Кения

Празднование Рождества участниками католического апостольского движения Легион Марии в округе Сиайя, Кения

Колесо обозрения в рождественской деревне Fairyland Malta в Валлетте, Мальта

Колесо обозрения в рождественской деревне Fairyland Malta в Валлетте, Мальта

В Париже продолжаются курдские акции протеста

В Париже продолжаются курдские акции протеста

Дайверы готовятся к рождественскому шоу в аквариуме Sea World Ancol в Джакарте, Индонезия

Дайверы готовятся к рождественскому шоу в аквариуме Sea World Ancol в Джакарте, Индонезия

«Селтик» (Глазго) обыграл на своем поле «Сент-Джонстон» (Перт) со счетом 4:1 в рамках 18-го тура чемпионата Шотландии по футболу

«Селтик» (Глазго) обыграл на своем поле «Сент-Джонстон» (Перт) со счетом 4:1 в рамках 18-го тура чемпионата Шотландии по футболу

Последствия погромов, устроенных курдами в Париже

Последствия погромов, устроенных курдами в Париже

Шторм обрушился на провинцию Онтарио, Канада

Шторм обрушился на провинцию Онтарио, Канада