Картинки дня: 25 декабря 2022 года, воскресенье

Мужчина в костюме Санты катается на водных лыжах на реке Потомак, штат Вирджиния, США
Лебеди-кликуны на замерзшем озере Сорбулак в Алматинской области, Казахстан
Празднование Рождества участниками католического апостольского движения Легион Марии в округе Сиайя, Кения
Колесо обозрения в рождественской деревне Fairyland Malta в Валлетте, Мальта
В Париже продолжаются курдские акции протеста
Дайверы готовятся к рождественскому шоу в аквариуме Sea World Ancol в Джакарте, Индонезия
«Селтик» (Глазго) обыграл на своем поле «Сент-Джонстон» (Перт) со счетом 4:1 в рамках 18-го тура чемпионата Шотландии по футболу
Последствия погромов, устроенных курдами в Париже
Шторм обрушился на провинцию Онтарио, Канада