Картинки дня: 27 декабря 2022 года, вторник

Посетители новогодней ярмарки на Красной площади в Москве.
Улицы американского города Баффало в дни аномально холодной и снежной погоды, накрывшей северо-восток США.
Бюсты президента Украины Зеленского на уличном базаре во Львове.
Эмоции футболистов клуба "Вулверхэмптон Уондерерс" после забитого на последней минуте победного мяча в игре Английской премьер-лиги.
В Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит глав СНГ.
Традиционный рождественский заплыв в водах Влтавы в центре Праги, Чехия.
Члены курдской общины провели в Париже безмолвное шествие в память о курдских активистах, убитых в пятницу 23 декабря.
Уличный артист демонстрирует свои трюки на фоне рождественской елки в центре Афин, Греция.