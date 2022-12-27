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27 декабря 2022 2:38

Картинки дня: 27 декабря 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Посетители новогодней ярмарки на Красной площади в Москве.

Посетители новогодней ярмарки на Красной площади в Москве.

Улицы американского города Баффало в дни аномально холодной и снежной погоды, накрывшей северо-восток США.

Улицы американского города Баффало в дни аномально холодной и снежной погоды, накрывшей северо-восток США.

Бюсты президента Украины Зеленского на уличном базаре во Львове.

Бюсты президента Украины Зеленского на уличном базаре во Львове.

Эмоции футболистов клуба "Вулверхэмптон Уондерерс" после забитого на последней минуте победного мяча в игре Английской премьер-лиги.

Эмоции футболистов клуба "Вулверхэмптон Уондерерс" после забитого на последней минуте победного мяча в игре Английской премьер-лиги.

В Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит глав СНГ.

В Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит глав СНГ.

Традиционный рождественский заплыв в водах Влтавы в центре Праги, Чехия.

Традиционный рождественский заплыв в водах Влтавы в центре Праги, Чехия.

Члены курдской общины провели в Париже безмолвное шествие в память о курдских активистах, убитых в пятницу 23 декабря.

Члены курдской общины провели в Париже безмолвное шествие в память о курдских активистах, убитых в пятницу 23 декабря.

Уличный артист демонстрирует свои трюки на фоне рождественской елки в центре Афин, Греция.

Уличный артист демонстрирует свои трюки на фоне рождественской елки в центре Афин, Греция.