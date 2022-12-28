Картинки дня: 28 декабря 2022 года, среда

Протестное шествие болельщиков английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", добивающихся смена владельцев команды.
Заблокированные сербами улицы города на севере Косово.
Протест против убийства курдских активистов в центре Парижа.
Участники традиционного рождественского заплыва в Темзе, Лондон.
Житель Дели спешит по делам во время утреннего смога.
Столкновения палестинцев и израильских солдат на Западном берегу Иордана.
Новогодняя ярмарка на Красной площади в Москве.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщались в стенах Русского музея в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.
Последствия снежного шторма в штате Нью-Йорк, США. Власти сообщили о десятках жертвах погодной стихии.