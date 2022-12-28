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28 декабря 2022 2:45

Картинки дня: 28 декабря 2022 года, среда

REUTERS
REUTERS
Протестное шествие болельщиков английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", добивающихся смена владельцев команды.

Протестное шествие болельщиков английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", добивающихся смена владельцев команды.

Заблокированные сербами улицы города на севере Косово.

Заблокированные сербами улицы города на севере Косово.

Протест против убийства курдских активистов в центре Парижа.

Протест против убийства курдских активистов в центре Парижа.

Участники традиционного рождественского заплыва в Темзе, Лондон.

Участники традиционного рождественского заплыва в Темзе, Лондон.

Житель Дели спешит по делам во время утреннего смога.

Житель Дели спешит по делам во время утреннего смога.

Столкновения палестинцев и израильских солдат на Западном берегу Иордана.

Столкновения палестинцев и израильских солдат на Западном берегу Иордана.

Новогодняя ярмарка на Красной площади в Москве.

Новогодняя ярмарка на Красной площади в Москве.

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщались в стенах Русского музея в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщались в стенах Русского музея в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

Последствия снежного шторма в штате Нью-Йорк, США. Власти сообщили о десятках жертвах погодной стихии.

Последствия снежного шторма в штате Нью-Йорк, США. Власти сообщили о десятках жертвах погодной стихии.