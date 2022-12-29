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29 декабря 2022 2:46

Картинки дня: 29 декабря 2022 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Юный мигрант из Венесуэлы играет с фигуркой Капитана Америки у границы с США, Мексика.

Юный мигрант из Венесуэлы играет с фигуркой Капитана Америки у границы с США, Мексика.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в стенах Верховной рады.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в стенах Верховной рады.

Лыжник взлетает с трамплина во время стартов серии Кубка мира по этому зрелищному зимнему виду спорта.

Лыжник взлетает с трамплина во время стартов серии Кубка мира по этому зрелищному зимнему виду спорта.

Раскопка древней пещеры израильскими учеными в районе Иудейской пустыни.

Раскопка древней пещеры израильскими учеными в районе Иудейской пустыни.

В испанском городе Иби состоялось традиционное шуточное яично-мучное сражение.

В испанском городе Иби состоялось традиционное шуточное яично-мучное сражение.

Минобороны России распространило кадры крупных совместных учений с ВМС Китая.

Минобороны России распространило кадры крупных совместных учений с ВМС Китая.

Пост украинской армии неподалеку от границы с Белоруссией, Житомирская область.

Пост украинской армии неподалеку от границы с Белоруссией, Житомирская область.

Из-за непогоды в США отменили тысячи авиарейсов и рождественские каникулы для многих американцев обернулись серьезными проблемами.

Из-за непогоды в США отменили тысячи авиарейсов и рождественские каникулы для многих американцев обернулись серьезными проблемами.