Картинки дня: 29 декабря 2022 года, четверг

Юный мигрант из Венесуэлы играет с фигуркой Капитана Америки у границы с США, Мексика.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в стенах Верховной рады.
Лыжник взлетает с трамплина во время стартов серии Кубка мира по этому зрелищному зимнему виду спорта.
Раскопка древней пещеры израильскими учеными в районе Иудейской пустыни.
В испанском городе Иби состоялось традиционное шуточное яично-мучное сражение.
Минобороны России распространило кадры крупных совместных учений с ВМС Китая.
Пост украинской армии неподалеку от границы с Белоруссией, Житомирская область.
Из-за непогоды в США отменили тысячи авиарейсов и рождественские каникулы для многих американцев обернулись серьезными проблемами.