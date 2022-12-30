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30 декабря 2022 5:35

Картинки дня: 30 декабря 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Избранный президент Бразилии Лула да Силва на представлении членов своего правительства.

Избранный президент Бразилии Лула да Силва на представлении членов своего правительства.

Десятки тысяч зрителей наблюдают за полетами лыжников во время соревнований "Турне 4 трамплинов".

Десятки тысяч зрителей наблюдают за полетами лыжников во время соревнований "Турне 4 трамплинов".

Колумбийская полиция выловила в море две беспилотные подводные лодки наркодиллеров, использующихся для перевозки кокаина.

Колумбийская полиция выловила в море две беспилотные подводные лодки наркодиллеров, использующихся для перевозки кокаина.

Власти Италии ввели обязательное тестирование на коронавирус для авиапассажиров, прибывающих из Китая.

Власти Италии ввели обязательное тестирование на коронавирус для авиапассажиров, прибывающих из Китая.

Не менее 10 человек погибли, десятки получили ожоги и травмы в результате пожара в казино-отеле в Камбодже.

Не менее 10 человек погибли, десятки получили ожоги и травмы в результате пожара в казино-отеле в Камбодже.

Президент России Владимир Путин принял участие в спуске на воду атомной подводной лодки «Император Александр III».

Президент России Владимир Путин принял участие в спуске на воду атомной подводной лодки «Император Александр III».

Ржавые суда доживают свой век в бразильском штате Рио-де-Жанейро.

Ржавые суда доживают свой век в бразильском штате Рио-де-Жанейро.

Из-за морозов замерзла река Ханган, протекающая через столицу Южной Кореи.

Из-за морозов замерзла река Ханган, протекающая через столицу Южной Кореи.

Уличный артист развлекает туристов огненным шоу на пляже Пхукета, Таиланд.

Уличный артист развлекает туристов огненным шоу на пляже Пхукета, Таиланд.