Картинки дня: 30 декабря 2022 года, пятница

Избранный президент Бразилии Лула да Силва на представлении членов своего правительства.
Десятки тысяч зрителей наблюдают за полетами лыжников во время соревнований "Турне 4 трамплинов".
Колумбийская полиция выловила в море две беспилотные подводные лодки наркодиллеров, использующихся для перевозки кокаина.
Власти Италии ввели обязательное тестирование на коронавирус для авиапассажиров, прибывающих из Китая.
Не менее 10 человек погибли, десятки получили ожоги и травмы в результате пожара в казино-отеле в Камбодже.
Президент России Владимир Путин принял участие в спуске на воду атомной подводной лодки «Император Александр III».
Ржавые суда доживают свой век в бразильском штате Рио-де-Жанейро.
Из-за морозов замерзла река Ханган, протекающая через столицу Южной Кореи.
Уличный артист развлекает туристов огненным шоу на пляже Пхукета, Таиланд.