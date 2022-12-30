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30 декабря 2022 5:35

Фестиваль ледяных и снежных скульптур "Снег и лед" в парке искусств "Музеон"

Михаил ФРОЛОВ
Михаил ФРОЛОВ
Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ