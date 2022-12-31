Картинки дня: 31 декабря 2022 года, суббота

Традиционный забег с собаками "Санперрестре" в пользу приюта для бездомных животных в Мадриде
В Чили бушуют лесные пожары
Первая ракетка России Даниил Медведев прилетел в Австралию. Теннисисту предстоит тренировочный цикл, после чего он сыграет на первом турнире «Большого шлема» в новом сезоне — Открытом чемпионате Австралии
Траурные мероприятия в Сан-Пауло в связи с кончиной футболиста Пеле
Последствия пожара в отеле Grand Diamond City Hotel and Casino в Камбодже
Сербия отменила режим боевой готовности на границе с Косово
В США в результате снежной бури в Буффало погибли 27 человек. Из-за погодных условий власти города ввели запрет на езду на автомобилях. Общее число жертв бури в 12 штатах — 63
Повседневная жизнь в Пекине на фоне ослабления ковидных ограничений
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил в новогодним обращением к жителям страны