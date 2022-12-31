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31 декабря 2022 5:18

Картинки дня: 31 декабря 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Традиционный забег с собаками "Санперрестре" в пользу приюта для бездомных животных в Мадриде

Традиционный забег с собаками "Санперрестре" в пользу приюта для бездомных животных в Мадриде

В Чили бушуют лесные пожары

В Чили бушуют лесные пожары

Первая ракетка России Даниил Медведев прилетел в Австралию. Теннисисту предстоит тренировочный цикл, после чего он сыграет на первом турнире «Большого шлема» в новом сезоне — Открытом чемпионате Австралии

Первая ракетка России Даниил Медведев прилетел в Австралию. Теннисисту предстоит тренировочный цикл, после чего он сыграет на первом турнире «Большого шлема» в новом сезоне — Открытом чемпионате Австралии

Траурные мероприятия в Сан-Пауло в связи с кончиной футболиста Пеле

Траурные мероприятия в Сан-Пауло в связи с кончиной футболиста Пеле

Последствия пожара в отеле Grand Diamond City Hotel and Casino в Камбодже

Последствия пожара в отеле Grand Diamond City Hotel and Casino в Камбодже

Сербия отменила режим боевой готовности на границе с Косово

Сербия отменила режим боевой готовности на границе с Косово

В США в результате снежной бури в Буффало погибли 27 человек. Из-за погодных условий власти города ввели запрет на езду на автомобилях. Общее число жертв бури в 12 штатах — 63

В США в результате снежной бури в Буффало погибли 27 человек. Из-за погодных условий власти города ввели запрет на езду на автомобилях. Общее число жертв бури в 12 штатах — 63

Повседневная жизнь в Пекине на фоне ослабления ковидных ограничений

Повседневная жизнь в Пекине на фоне ослабления ковидных ограничений

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил в новогодним обращением к жителям страны

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил в новогодним обращением к жителям страны