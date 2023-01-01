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1 января 2023 2:58

Картинки дня: 1 января 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Первый рассвет 2023 года на пешеходном мосту в Сеуле, Южная Корея.

Первый рассвет 2023 года на пешеходном мосту в Сеуле, Южная Корея.

Новогодний салют у стен древнего Акрополя в Афинах.

Новогодний салют у стен древнего Акрополя в Афинах.

Празднования Нового года в центре Москвы.

Празднования Нового года в центре Москвы.

Папа римский Франциск помолился за своего предшественника на посту главы Католической церкви Бенедикта ХVI, скончавшегося в последний день 2022 г.

Папа римский Франциск помолился за своего предшественника на посту главы Католической церкви Бенедикта ХVI, скончавшегося в последний день 2022 г.

Главный тренер клуба "Манчестер сити" Хосеп Гвардиола реагирует на игровой эпизод.

Главный тренер клуба "Манчестер сити" Хосеп Гвардиола реагирует на игровой эпизод.

Владимир Путин вручил командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Сергею Суровикину орден Святого Георгия III степени.

Владимир Путин вручил командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Сергею Суровикину орден Святого Георгия III степени.

Лыжник взлетает в небо во время стартов "Турне 4 трамплинов" в Альпах.

Лыжник взлетает в небо во время стартов "Турне 4 трамплинов" в Альпах.

Печать футболок Криштиану Роналду, который проведет новый сезон в саудовском клубе "Аль-Наср".

Печать футболок Криштиану Роналду, который проведет новый сезон в саудовском клубе "Аль-Наср".