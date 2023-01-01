Картинки дня: 1 января 2023 года, воскресенье

Первый рассвет 2023 года на пешеходном мосту в Сеуле, Южная Корея.
Новогодний салют у стен древнего Акрополя в Афинах.
Празднования Нового года в центре Москвы.
Папа римский Франциск помолился за своего предшественника на посту главы Католической церкви Бенедикта ХVI, скончавшегося в последний день 2022 г.
Главный тренер клуба "Манчестер сити" Хосеп Гвардиола реагирует на игровой эпизод.
Владимир Путин вручил командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Сергею Суровикину орден Святого Георгия III степени.
Лыжник взлетает в небо во время стартов "Турне 4 трамплинов" в Альпах.
Печать футболок Криштиану Роналду, который проведет новый сезон в саудовском клубе "Аль-Наср".