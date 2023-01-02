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2 января 2023 4:28

Картинки дня: 2 января 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Самолет "Турецких авиалиний" на фоне Луны

Самолет "Турецких авиалиний" на фоне Луны

Церемония инаугурации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы

Церемония инаугурации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы

Новогодний парад прошел в Лондоне

Новогодний парад прошел в Лондоне

Хорватия с 1 января официально вступила в Шенгенскую зону

Хорватия с 1 января официально вступила в Шенгенскую зону

Папа Римский Франциск провел Первую вечерню торжества Пресвятой Богородицы в базилике Святого Петра

Папа Римский Франциск провел Первую вечерню торжества Пресвятой Богородицы в базилике Святого Петра

Ралли-марафон "Дакар" стартовал в Саудовской Аравии

Ралли-марафон "Дакар" стартовал в Саудовской Аравии

Сильный ветер повалил деревья в Калифорнии

Сильный ветер повалил деревья в Калифорнии

Тело легенды бразильского футбола Пеле доставлено в город Сантос для публичной мессы

Тело легенды бразильского футбола Пеле доставлено в город Сантос для публичной мессы

В Индии идет подготовка к параду по случаю Дня Республики

В Индии идет подготовка к параду по случаю Дня Республики