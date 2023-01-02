Картинки дня: 2 января 2023 года, понедельник

Самолет "Турецких авиалиний" на фоне Луны
Церемония инаугурации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы
Новогодний парад прошел в Лондоне
Хорватия с 1 января официально вступила в Шенгенскую зону
Папа Римский Франциск провел Первую вечерню торжества Пресвятой Богородицы в базилике Святого Петра
Ралли-марафон "Дакар" стартовал в Саудовской Аравии
Сильный ветер повалил деревья в Калифорнии
Тело легенды бразильского футбола Пеле доставлено в город Сантос для публичной мессы
В Индии идет подготовка к параду по случаю Дня Республики